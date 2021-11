La direcció de Medi Natural té el repte a la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell de convertir el parc del Cadí, d’una banda, en un entorn més proper als ciutadans i empresaris locals i, d’altra banda, en un espai de referència turística...

Han iniciat el procés de redacció del nou Pla de Protecció del parc, en quina fase estan?

Ara hem començat el procés de participació pública per donar-li l’última empenta.

Quin és l’objectiu del procés participatiu i del mateix pla?

El del procés és informar tothom del contingut del pla i, després, permetre que tothom hi pugui fer les seves propostes, que tothom se senti escoltat. Un parc ha de ser vist com un espai que genera oportunitats per al territori, i això implica que hi ha d’haver aliances. La gent ha de veure que el parc no està pensat per a la gent de fora, sinó que també se n’ha de sentir part; per tant, ha de ser un espai que tothom vegi com una gran oportunitat.

Això què vol dir a la pràctica?

Doncs que al seu voltant s’hi facin activitats de quilòmetre zero integrades al territori, de petit format, de microempreses i que generin economia per a la gent que hi viu.

De manera que aposten per un parc del Cadí que combini protecció i activitat econòmica...

Exacte. El concepte de generació de riquesa avui en dia és molt obert. Hi ha moltes maneres de fer-ho, des de les activitats ramaderes tradicionals i forestals fins a altres de noves com ara petits establiments en els quals es pugui gaudir del silenci o del cel fosc, contemplar el paisatge o fer banys de bosc. Conceptes que abans no eren tan coneguts com el benestar emocional també poden generar riquesa. És aquesta suma la que dona valor al parc.

El parc del Cadí-Moixeró ha de ser per a la Cerdanya una referència tan clara com el d’Aigüestortes per als Pallars?

Sí, també hauria de ser una marca. El parc ha de ser una marca en positiu que sigui capaç d’atreure turisme de qualitat. El parc és molt gran, hi ha molts pobles i pot generar moltes oportunitats noves respectant l’entorn de qualitat.

El nou Pla de Protecció preveu una inversió forta al parc en els pròxims anys, com es vehicularà?

De moment, nosaltres en el procés de participació hem fet una previsió d’inversió de deu anys i hem fixat nou milions, que resultarien uns 900.000 euros cada any. Això es repartiria en diferents accions, com ara educació ambiental, vigilància i promoció. També hi ha un paquet important de foment d’actuacions per part de propietaris, empreses i ens locals perquè considerem idoni tot el que es pugui fer de foment amb la propietat. Creiem en la governança compartida. Després també hi ha un paquet d’inversió important relacionat amb la conservació, perquè tot el que es faci s’ha de mantenir. No ha de passar el que ha succeït sovint, que inversions que s’han fet en senyalitzacions o en altres coses després hi ha una falta de manteniment.

Quin és el calendari immediat del procés de redacció del pla de protecció?

De moment tindrem obert el procés participatiu fins al 24 de novembre i fem una crida a tothom perquè s’hi sumi.