Òscar Ordeig deixarà de ser regidor de Compromís a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell després de catorze anys durant els quals ha estat cap de llista en tres ocasions (2011, 2015 i 2019). El socialista farà efectiva la renúncia al proper plenari de dilluns 8 de novembre. En un comunicat, Ordeig argumenta que deixa el càrrec per centrar-se en la feina del Parlament així com la que té com a primer secretari del partit.

Les noves responsabilitats institucionals i del grup parlamentari, així com la responsabilitat com a primer secretari del PSC de la Federació de Lleida, Pirineu i l'Aran, "dificulten poder atendre les responsabilitats derivades de ser regidor a l'Ajuntament". Christina Moreno serà la nova regidora de Compromís a l'Ajuntament de la Seu.

Òscar Ordeig declara que "ha arribat el moment d'obrir una nova etapa, per tal de poder assumir correctament les responsabilitats al Parlament de Catalunya". No obstant això, la seva contribució i ajuda al progrés de la Seu i del Pirineu "seguiran intactes, treballant incansablement per millorar les condicions de vida de totes i tots". El grup municipal de Compromís per La Seu va guanyar les darreres eleccions municipals del 2019, amb 6 regidors, malgrat que el pacte de Junts i Esquerra va portar Compromís a l'oposició.