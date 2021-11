L’Ajuntament de Llívia redacta un projecte d’implantació d’energies renovables que implicarà també els veïns oferint-los el subministrament. El projecte consisteix en l’establiment del que s’ha anomenat comunitat local d’energia i es fa sota els auspicis de la Diputació de Girona, que hi aporta finançament.

Llívia ha estat el primer municipi de la Cerdanya que s’ha acollit al projecte i ja n’ha començat a redactar la memòria per tal de poder executar-lo en els pròxims mesos. Segons han explicat els responsables del programa de la Diputació de Girona, les Comunitats locals d’energia «suposen un nou model que, a més de substituir les energies fòssils per les renovables, situa el consumidor al centre del sistema. Igualment, identifica els municipis com a actors principals a l’hora de promoure la transició energètica entre la ciutadania i de ser elements partícips i exemplificatius amb els seus consums». Així, els ajuntaments convoquen un concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal. Alhora, els consistoris decideixen la potència que poden cedir a la ciutadania i calculen la quota anual que cada veí haurà de pagar, corresponent a la instal·lació, la gestió i el manteniment. Quan formalitza la sol·licitud, cada família pot decidir la potència que necessita, amb l’assessorament del gestor energètic, que els acompanya durant tot el procés. Finalment, els integrants de la comunitat disposen d’una aplicació mòbil que els permet controlar en temps real la quantitat d’energia que genera la instal·lació solar i la quantitat d’energia que consumeixen i, en paral·lel, el gestor energètic els ajuda a modificar els hàbits de consum per ajustar-los a la producció d’energia de la instal·lació, segons han explicat des de l’òrgan provincial.

La Diputació ha aprovat una dotació de 360.000 euros per desenvolupar la segona fase del projecte en nou municipis de la demarcació. De moment ja estan en fase d’execució de les seves respectives Comunitats locals d’energia Amer i la Cellera de Ter, Cornellà del Terri i Rupià.