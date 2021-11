La plaça del Camp del Codina acollirà aquest dissabte la primera Jornada Jove de la Seu d'Urgell, en la qual més de mig centenar de joves de la capital alt-urgellenca presentaran el seu talent en diferents disciplines artístiques. La idea és donar a conèixer la seva tasca en àmbits com ara la joieria o la música, entre d'altres, en el marc d'una fira d'emprenedoria que comptarà amb una desena de parades i activitats diverses, entre tallers, exhibicions i actuacions musicals.

També es podrà veure una exposició feta pels alumnes de dibuix artístic de 1r i 2n de batxillerat de l'Institut Joan Brudieu, anomenada 'Into the wild'. A la jornada hi assistirà Pol Guàrdia, escollit ambaixador català a Europa i amb família a l'Alt Urgell. La participació de Guàrdia servirà perquè ell mateix pugui copsar i traslladar les necessitats i inquietuds dels joves del Pirineu als alts estaments tant de Catalunya com de la Unió Europea.

D'altra banda, hi haurà una parada de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell on es podrà escollir el nom que ha de tenir la jornada en pròximes edicions, incentivar el col·lectiu perquè responguin les enquestes que s'estan preparant per redactar el nou Pla Comarcal de Joventut, i promocionar el Carnet Jove de cara al jovent i per captar possibles nous col·laboradors.