L’Ajuntament de Puigcerdà i l’Associació de Criadors de Cavalls de Cerdanya han previst per aquesta nova edició de la fira ramadera de Puigcerdà un recinte firal més segur pels visitants i els mateixos criadors. Ajuntament i ramaders han presentat aquest dimecres un certamen que reforçarà la seguretat amb una major separació entre els dos carrils de circulació i accés dels vianants, un destinat únicament pels visitants i un altre també d’ús exclusiu pel ramaders per tal que puguin moure els cavalls dels estables a l’arena del concurs amb total seguretat.

La fira permetrà Puigcerdà i la Cerdanya recuperar un dels certàmens que més gent atrau de tot l’any, després que en l’edició anterior s’hagués de suspendre per la pandèmia. L’associació de criadors de cavalls preveu un recinte firal amb uns 750 caps de bestiar, uns centenars menys que en altres edicions i una venda tant del cavall de tir com el destinat al mercat carnic satisfactori. Els ramaders fan aquesta previsió bona de negoci en funció de com han anat anteriors fires a la de Puigcerdà i en especial del mercat francès, en el qual s’emmiralla el mercat cerdà. Els criadors, doncs, preveuen assolir uns preus que es poden situar al voltant dels 800 euros pels pollins més valorats i al voltant dels 500 euros els que no ho són tant. La fira ramadera es complementarà amb la mostra multisectorial, que també es reprèn els carrers del centre i de l’entorn de l’estany Shierbeck amb unes 750 parades.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que el consistori preveu un cap de setmana amb molta afluència i ha recordat que el certamen se celebra a Puigcerdà per Tots Sants des del segle XII, la qual cosa el converteix en un dels més antics d’Europa. Un dels moments clau del cap de setmana es produirà dissabte a mig matí amb la celebració de la 40a edició del concurs del cavall pirinenc Català. El regidor de ramaderia i alhora criador de cavalls, Pere Tor, ha remarcat la importància del concurs per mantenir viva una fira que les actuals tecnologies de la comunicació farien innecessària.