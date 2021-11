L’Ajuntament de la Seu ha xifrat en 400 les famílies de la ciutat i la comarca de l’Alt Urgell que han tramitat durant el 2021 una subvenció per al pagament al lloguer o prestació econòmica especial urgència. L’Oficina Local d’Habitatge ha estat l’encarregada de tramitar les sol·licituds per a les persones que volen optar a aquest ajut que contempla subvencionar fins un màxim d’un 40% del pagament del lloguer mensual. En aquest sentit, a banda de les ajudes directes al lloguer, l’Ajuntament ha remarcat que l’Oficina Local d’Habitatge local gestiona un parc viu de 20 habitatges que s’inclouen en la Xarxa Municipal de Mediació del Lloguer Social. Aquests habitatges, la majoria dels quals són de propietat particular, es lloguen a un preu més baix que el que fixaria el mercat, oferint als propietaris una cobertura de defensa jurídica i una altra cobertura de continent de l’habitatge gratuïta.