El PSC de la Seu ha anunciat que després de 14 anys sent-ne el líder, el regidor i candidat a l’alcaldia, Òscar Ordeig, deixarà la seva cadira a la sala de plens municipals per centrar la carrera política al Parlament i el mateix partit. Ordeig ha explicat que «ha arribat el moment d’obrir una nova etapa, per tal de poder assumir correctament les responsabilitats al Parlament de Catalunya. No obstant, la meva contribució i ajuda al progrés de la Seu i del Pirineu seguiran intactes, treballant incansablement per millorar les condicions de vida de totes i tots». El parlamentari alt-urgellenc ha encapçalat la llista municipal del PSC en les eleccions dels anys 11, 15 i 19. En l’actual mandat va guanyar els comicis amb sis regidors, però el pacte entre Junts i ERC el va relegar a l’oposició. La renúncia d’Ordeig es farà efectiva en el pròxim ple municipal, previst pel dia vuit de novembre. El seu lloc l’ocuparà Christina Moreno.