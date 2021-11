Puigcerdà no està d’acord amb la decisió del govern de l’estat francès de prorrogar sense data el bloqueig dels passos fronterers secundaris i li demanarà a través de la prefectura que reconsideri la mesura i obri les carreteres entre Age i Palau i entre el mateix nucli de Puigcerdà i la Tor de Carol.

El govern francès ha decidit aquesta setmana allargar fins abril de l’any que ve el tall de les carreteres secundàries que creuen la frontera per, en aquesta ocasió, motius de seguretat antiterrorista i control d’immigració. Quan va decretar l’últim tancament, el mes de gener, ja en va caure el motiu sanitari, el qual va ser el que va motivar el primer bloqueig durant la pandèmia i els confinaments respectius a un i altre costat de la frontera, el febrer del 20. Aquest diumenge finalitzava el termini estipulat pel mateix govern francès per mantenir barrat el pas però per sorpresa de les autoritats locals va anunciar una pròrroga. Això ha esvaït l’esperança dels cerdans d’estalviar-se el tomb quan volen circular entre Palau i Age o entre la Tor de Carol i Puigcerdà pel Camí de la Vinyola. El bloqueig no afecta el pas de l’estany del Torniquet entre Puigcerdà i Enveitg perquè dóna accés ràpid a l’Hospital. Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que es posarà en contacte amb la prefectura de Perpinyà per al·legar que els dos vials tallats formen part de la xarxa circulatòria local i que, doncs, no representen cap amenaça per la lluita antiterrorista ni pel trànsit d’immigració il·legal. L’alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que «es tracta de carreteres que la gent utilitza molt en el seu dia a dia per anar de casa a la feina; tenim una frontera molt porosa, de manera que més que carreteres internacionals estem parlant d’una xarxa secundària local que, a més, en estar tancades, es fa incrementar el trànsit als passos de Llívia i la Guingueta». L’alcalde hi ha afegit que «tenim molt bona relació amb les autoritats franceses, tant amb els ajuntaments com amb la Comunitat de Comunes, però això és una petició que hem d’elevar a les administracions superiors i, per tant, parlarem amb la prefectura».