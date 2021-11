La sala Sant Domènec de la Seu acollirà el pròxim dimarts dia 9 de novembre, a les vuit del vespre, la presentació dels resultats de l’estudi sobre l’estat actual del comerç de la capital alt-urgellenca. En l’acte també s’explicaran les diverses línies estratègiques de treball que proposa el Pla de Dinamització Comercial. La presentació d’aquest estudi anirà a càrrec de la consultoria The Whatsons, la qual ha desenvolupat el treball durant el primer semestre d’aquest any 2021 i ha comptat amb la participació de més de 1.500 persones, entre residents a la Seu d’Urgell i visitants. Aquests enquestats no tan sols han explicat els seus hàbits de consum, sinó que també han valorat altres aspectes del comerç local i la ciutat.