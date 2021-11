La Seu d’Urgell celebra demà la primera edició de la Jornada Jove, una fira d’emprenedors que concentrarà a la plaça dels Camps del Codina més de 50 joves locals per mostrar el seu talent en diverses disciplines artístiques.

La regidora de Comerç i el regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, i Joan Llobera han coincidit a explicar que «la idea d’aquesta primera jornada és donar a conèixer a joves de la Seu d’Urgell que comencen a realitzar tasques emprenedores en el món artístic, com la joieria, la música, entre d’altres disciplines, puguin mostrar els seus productes a través d’una fira». La jornada es farà de les dotze del migdia a les sis de la tarda amb la instal·lació de més de deu estands on es mostraran i vendran les creacions dels joves. La Jornada jove també inclourà l’exposició «Into the wild», a càrrec dels alumnes de dibuix artístic de l’Institut Joan Brudieu.