L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha iniciat el pla de millora urbana dels carrers més malmesos del centre del poble, alguns dels quals s’han fet molt malbé en els últims anys a causa del desgast i l’erosió hivernal.

Les màquines i un equip d’operaris han ocupat el cor del centre urbà per enllestir, en els pròxims dies, una actuació que ha de permetre millorar la circulació als principals eixos viaris gràcies a una dotació pressupostària de 168.000 euros. El projecte preveu actuar en carrers que es pavimentaran de nou al nucli de Bellver, com ara els de Sant Antoni, Francesc Macià, Sant Roc, Batllia, Nuno Sanç i part del Camí Reial. Igualment, el consistori ha inclòs en el paquet altres vials del nucli agregat de Bor, on els operaris renovaran l’asfalt del carrer de Sant Marcel, que dona accés a la zona del Serrat i a la del costat. Aquestes obres també inclouran la plaça de la Font i el Camí de l’Ingla des de Talló fins a Santa Magdalena, un tram molt utilitzat pels veïns i visitants en el seu accés a l’entorn natural del parc del Cadí-Moixeró. El consistori ha remarcat que el pla d’obres també inclou la renovació del ferm de la carretera que uneix l’N-260 amb Ordèn i Talltendre, així com l’asfaltat del nou pàrquing del Parc Central, un equipament que ha generat 67 places noves d’aparcament.