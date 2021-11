L’Escola Municipal de Música de la Seu ha reprès el projecte de música comunitària amb la llar d’infants Els Minairons i la UEC. Segons ha informat l’Ajuntament, s’ha reprès per segon any el projecte de música comunitària que impulsa l’Escola Municipal de Música (EMM), «Som música-Espai Nadó» a la Llar d’Infants Municipal Els Minairons i Som Música- Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). Es tracta d’un projecte conjunt que té com a objectiu que la música formi part de l’educació tant dels infants de dos anys com dels joves de la UEC. Pel que fa Som Música–Espai Nadó, les classes es realitzen setmanalment fins a final de curs, amb una durada de 30 minuts per grup. Els nens estan acompanyats en tot moment per les professionals de l’escola bressol, a més de la professora de l’EMM, Sonia Lanau.