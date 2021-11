Puigcerdà va recuperar aquest cap de setmana la tradicional i apreciada Fira del Cavall –no només per catalans, sinó també per francesos, valencians i andalusos. El certamen va tenir una important afluència de compradors entre els dos dies –especialment dissabte–, i, en general, els ramaders van marxar contents per les vendes efectuades, tot i que també hi va haver alguna excepció.

En total, durant el cap de setmana hi va haver uns 750 caps de bestiar, un centenar menys que en altres edicions. Els preus es van situar al voltant dels 800 euros els pollins més valorats i al voltant dels 500 euros els que no ho eren tant.

Tot i que hi va haver menys oferta, la demanda va ser més alta que d’altres anys i això també va afavorir que el nombre de vendes fos superior. El preu també es va incrementar lleugerament respecte al 2019.

Els cavalls més valorats entre els compradors, procedents sobretot del Pirineu i també de punts del nord peninsular, van ser les races autòctones catalanes, d’unes característiques diferents, per exemple, de cavalls procedents d’Andalusia.

En aquest sentit, un ramader de Còrdova que s’estrenava a la fira va apuntar a aquest diari que les races d’aquesta zona del sud d’Espanya són més d’alta gamma i que són un element integrat en el dia a dia d’una família. De fet, aquest ramader no va aconseguir vendre cap animal durant el cap de setmana –com a mínim ahir al migdia.

Un altre factor a tenir en compte és l’adaptació al clima de cada cavall. Els animals esmentats procedents d’Andalusia tenen una resistència molt menor al clima fred –que també ha estat el protagonists durant la fira– de terres ceretanes o d’altres punts de Catalunya durant l’hivern.

A més, tenint en compte que és un cavall més apreciat, també té un preu més alt. Però, tot i aquests factors que han dificultat la venda dels seus animals, el ramader va assegurar que es planteja tornar a la fira l’any que ve.

D’altra banda, Regió7 també va poder copsar que altres ramaders –de la Cerdanya i de d’altres punts de Catalunya– van tenir unes jornades més positives pels seus ingressos. És el cas, per exemple, d’un venedor de Santa Perpètua de Mogoda, que va aconseguir que li compressin fins a 10 cavalls. Tot i això, el venedor, Jonathan Llargues, que fa 30 anys que assisteix al certamen, diu que a part dels propis guanys també és important «donar un servei» a la gent que busca adquirir els animals.

Altres ramaders ceretans també van fer uns 10 tractes, i algun ramader de Manresa aquest diumenge ja havia aconseguit vendre uns quants cavalls. Mentrestant, un ramader del País Basc que era al certamen per primera vegada també va aconseguir vendre tres animals, tot i que de cara a la propera edició no té clar si repetirà pel llarg viatge.

Tot i que ahir diumenge els venedors encara intentaven tancar algun tracte, el dia fort va ser clarament dissabte, sobretot al matí, coincidint amb el concorregut concurs de races de cavalls. De fet, compradors i venedors aprofiten els entretemps de cada concurs per arribar a acords. Durant la tarda de dissabte, a més, el fred i el fort vent va fer que quedesssin pocs ramaders.

Mentrestant, en la jornada d’ahir predominava la presència de visitants –sobretot de persones amb segona residència a la Cerdanya– que simplement van anar a la fira per poder tocar els cavalls, fer-se fotos i, en general, estar al costat dels pocs animals que encara hi havia a la venda.

Ganes de fira

L’alcalde de Puigcerdà va comentar que la fira, com els altres anys, va ser «molt concorreguda», i va recordar que, a causa de la pandèmia que va impedir l’edició del 2020, «enguany tothom en tenia moltes ganes».

Mentrestant, el president de l’Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya, Pere Tor, va remarcar que els ramaders de la comarca pràcticament van vendre tot el seu bestiar.