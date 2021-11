Si bé l’any va començar amb dubtes en el sector turístic de la Cerdanya i el Pirineu pel que fa a les xifres d’arribada de visitants, el segon semestre, amb un estiu de dades espectaculars, ha rellançat el sector fins a fer-lo assolir xifres de l’any 2019, d’abans de la pandèmia. El nou impuls que ha agafat el turisme a les valls pirinenques fa albirar a empresaris i gestors de serveis una temporada de neu de plena recuperació.

Així, el Pirineu de Lleida ha incrementat del juliol al setembre l’11,58 % la xifra de visitants en relació amb el mateix període de l’any passat i el 17,5 % més el nombre d’estades. Aquests percentatges són bons però no significatius per al sector, atès que el 2020 va ser molt marcat per la pandèmia i les restriccions de mobilitat. En comparació amb l’any 2019, en canvi, en aquestes mateixes dates, la xifra de viatgers s’ha incrementat el 5,7 % i les pernoctacions s’han disparat el 15,78 %, segons l’última actualització estadística del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Aquests increments sí que fan pensar als professionals del sector que l’activitat econòmica s’ha reactivat de manera definitiva.

Aquesta tendència trenca la registrada en el primer semestre, quan es va produir un descens general del 43% del nombre de viatgers pel que fa als destins del Pirineu de les Terres de Lleida. Respecte al 2019, les pernoctacions van tenir en els primers mesos de l’any una davallada del 36%.

En aquest context, el turisme estranger al Pirineu dibuixa una progressió lenta. Així, a pesar que la xifra de visitants estrangers s’ha recuperat lleugerament respecte a l’estiu de l’any passat, període en el qual només va representar el 4,6 % de les pernoctacions i el 6 % del nombre total de visitants, amb les dades d’aquest anys el turisme internacional ha representat el 10,2 % de la xifra de viatgers i el 8,2 % del total de pernoctacions.

Abans de la pandèmia, aquest subsector de visitants suposava el 18 % respecte al nombre de viatgers i el 16,6 % de les estades. La xifra de visitants estrangers d’aquest estiu ha estat de 56.117, amb 127.925 pernoctacions a les terres de Lleida.