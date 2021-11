La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell té llum verd per poder oferir a partir d'aquest dilluns 8 de novembre el servei d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) per la via farmacològica. La possibilitat d'administrar aquest tractament permetrà que les dones del territori que vulguin accedir-hi, no s'hagi de desplaçar fora del territori. D'aquesta manera la Fundació Sant Hospital es converteix en el tercer centre de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran acreditat per administrar el tractament, juntament amb l'Hospital Comarcal del Pallars i l'Hospital de Cerdanya.

El passat 1 de març d'enguany, l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, va començar a oferir-lo i poc més d'un mes i mig després, el 19 d'abril, ho va fer l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà. Des d'aleshores, 29 dones han accedit a aquest tractament a la Regió. Ara s'hi afegeix la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Per la seva banda, l'Espitau Val d'Aran continua amb els tràmits administratius per obtenir la corresponent autorització sanitària i poder incloure el servei dintre de la seva cartera de serveis.