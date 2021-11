Fa 750 anys que Puigcerdà celebra fira pels voltants de Tots Sants -tot i que des de fa uns anys s’ha posposat al segon cap de setmana de novembre per desestacionalitzar el turisme en dos caps de setmana- , i 40 anys que es fa el concurs de cavalls. El consistori va impulsar aquesta activitat per donar un nou impuls a la fira. Es tracta del certamen ramader més important de l’estat espanyol, i un dels esdeveniments de la Cerdanya que atrau més visitants. «Es un dels esdeveniments que més ens singularitza», defensa el batlle de la vila, Albert Piñeira.

L’alcalde destaca que, al marge dels guanys que suposa pels venedors, «serveix per posar en valor la ramaderia cerdana». D’altra banda, Piñeira posa en valor que la fira resisteixi tenint en compte que «a dia d’avui, per fer un tracte de compra-venda no cal anar a una fira de bestiar», apunta l’alcalde en relació a la nova realitat que ha generat la transformació digital.