El departament de Medi Natural del Govern de la Generalitat dona suport als ajuntaments de la Cerdanya i el Pirineu que en els últims mesos han impulsat mesures de regulació d’accés a l’espai natural i els ha convidat a compensar aquesta regulació amb la diversificació i multiplicació d’entorns visitables. Aquesta mesura ha de permetre el turisme tenir accés a més llocs de l’entorn natural i, alhora, alliberar de pressió els més populars com ara l’entorn de Cap del Rec i Pollineres de Lles, el de Prat de Cadí a Estana o el de Malniu de Meranges.

Per la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural la restricció de l’accés rodat a la muntanya ha d’anar acompanyat de mesures paral·leles que permetin la població gaudir de la natura. Així, el director general de Medi Natural, Antoni Ferran, ha argumentat que «regular l’accés a la muntanya no tan sols és una qüestió de regular l’accés motoritzat sinó que es tracta de fer entendre de quina manera accedim i gaudim del medi natural; fer una estratègia de conservació del patrimoni natural és molt important en clau nacional, tothom ha de poder gaudir d’aquests llocs, però això no vol dir que aquests llocs s’hagin de massificar i, per tant, el que hem d’evitar és que en punts concrets es produeixin problemes de sobre freqüentació o d’hiperpresència de vehicles; això s’ha d’endreçar i regular».

En el cas de l’entorn del Parc Natural Cadí-Moixeró, l’alt càrrec de la Generalitat ha considerat que «es tracta d’un parc molt gran, de més de 40.000 hectàrees i, és clar, si tothom es concentra en deu hectàrees tenim un problema, l’objectiu, doncs, és tenir la capacitat per identificar diversos llocs on gaudir del parc i poder evitar la pressió excessiva en certs punts». Partint d’aquesta premissa, el Govern de la Generalitat dona suport a mesures de regulació com ha fet aquest últim estiu per primera vegada l’Ajuntament de Lles o com la que també ha activat el de Bellver en certes zones de la Solana.

Ferran hi ha afegit que «aquesta gestió de la pressió excessiva en certs llocs s’aconsegueix regulant-ne l’accés i, alhora, augmentant els llocs visitables i permetent l’accés de moltes altres maneres, sigui a peu o en bicicleta». El director general també ha incidit en els veïns del Pirineu: «la gent que hi viu ha de veure que la gent que visita els espais naturals ho fan d’una manera endreçada i ordenada, que majoritàriament ja és així, el que passa és que sempre hi ha un percentatge de gent que fa les coses mal fetes, però són una minoria».

En tancar l’exercici turístic de l’estiu, l’Ajuntament de Lles va fer un balanç molt positiu de la nova experiència de tancar les pistes forestals d’accés a Pollineres i els estanys de la Pera així com de la posada en marxa d’un servei de transport públic diari. L’alcalde de Lles, Daniel Olivera, va afirmar que la mesura havia resultat un èxit davant l’evidència que totes les places d’autocar del mes d’agost s’havien pràcticament omplert. La línia de l’estació de Lles feia parades a prop de l’Estany de l’Orri i la zona del Pradell, i la d’Arànser s’aturava a Prat Miró abans d’arribar a Pollineres. Aquesta mesura pionera a la Baixa Cerdanya fa anys que es porta a terme a l’Alta Cerdanya per accedir als estanys de les Bulloses. Igualment altres ajuntaments del Pirineu estan estudiant aplicar més restriccions de trànsit per alliberar els punts més visitants.