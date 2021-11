El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat la publicació del Mapa d’Ocupabilitat de la comarca, un instrument pensat per a tota la ciutadania, però molt especialment per als joves que necessiten orientació i suport per iniciar, mantenir i, si cal, reconduir la seva trajectòria professional.

El nou mapa «pretén donar a conèixer, d’una manera útil, un ampli conjunt de recursos per trobar feina i per al reciclatge professional», segons el Consell. El repte d’aquesta eina és «donar visibilitat al conjunt de recursos i programes que hi ha al territori per augmentar l’ocupabilitat i trobar feina i així tenir el màxim d’oportunitats d’inserció a la zona».

El mapa neix amb l’objectiu de ser «una eina útil i directa» i sorgeix del Pla de Reactivació Socioeconòmica que dona suport a les necessitats de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell per poder conèixer i contactar amb tots els agents.