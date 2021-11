El Govern destinarà 800.000 euros dels pressupostos a la consulta del 2022 sobre els Jocs d'Hivern, segons ha explicat avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Durant la compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals per explicar les xifres del seu departament, aquest dimecres al Parlament, Vilagrà també ha anunciat un Pla Estratègic de l'Esport amb un congrés que aplegui representants femenines de tot el territori i disciplines. El Govern hi vol abordar "els principals reptes per potenciar l’esport femení". A més, Vilagrà ha replicat a Cs que el Govern continuarà fent acció exterior "malgrat els pesi", després de la petició de reconsideració -ja rebutjada- per l'admissió a tràmit dels pressupostos per part de la Mesa, al matí.

Vilagrà també ha insistit en la voluntat del Govern d'apujar un 2% el sou als treballadors i treballadores públiques. La dirigent d'ERC ha destacat la seva aposta per potenciar Presidència com una "conselleria pont", i ha argumentat així els recursos que se sumaran per a projectes transversals com ara l’Oficina Pilot -per Implementar la Renda Bàsica Universal-, l’Agència de Formació Professional o el Pla Interdepartamental de Salut Mental.Vilagrà ha insistit que el pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal, una de les "principals" mesures del Govern, només es podrà aplicar si s'aproven els pressupostos. La consellera s'ha compromès a aplicar-lo abans de l'1 de desembre de 2022.

En matèria d'esports, la partida és de 70,7 milions d'euros. Vilagrà ha destacat la importància de l'esport femení per "corregir les desigualtats actuals" en el sector esportiu.Sobre la consulta pels Jocs Olímpics d'Hivern, fonts de la CUP consultades per l'ACN han explicat que ja els constava la partida de 800.000 euros, però han reiterat que estan en contra de la celebració de l'esdeveniment.