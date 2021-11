El grup municipal de Compromís X La Seu ha presentat al·legacions contra l’ordenança fiscal aprovada el mes d’octubre que pujava l’IBI el 3,3% i tornava a cobrar l’ocupació de via pública per terrasses als bars i restaurants, de manera parcial de juny a desembre, i les parades del mercat. Des del grup a l’oposició han remarcat que aquestes al·legacions pretenen anul·lar aquesta decisió i congelar els impostos. Les al·legacions contra el cobrament de la taxa per ocupació de via pública per terrasses i parades del mercat setmanal estan recolzades per les signatures de la majoria dels afectats, tant de bars i restaurants com de paradistes, segons han assegurat els portaveus de Compromís. En aquest sentit, la pujada de l’IBI del 3,3% està justificada per part d’ERC i Junts per la pujada de l’IPC del mes d’agost, segons han denunciat els regidors de Compromís per la Seu a l’oposició, els quals han remarcat que «en aquests moments aquest índex no pot ser significatiu de la realitat, ja que es veu distorsionat per les pujades extraordinàries del preu de l’electricitat i els carburants. S’ha de tenir en compte que aquesta mesura afectarà a moltes famílies afectades per la crisi econòmica generada per la pandèmia».