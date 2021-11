La plataforma Stop Jocs Olímpics ha fet aquest dimecres una passa més en la seva campanya en contra de la candidatura pel Pirineu del 2030 internacionalitzant-la de la ma de l’esportista d’èlit cerdà Kilian Jornet en una presentació realitzada a Barcelona.

Tal com ja va fer Stop Jocs Olímpics el mes d’agost al Pirineu, la plataforma ha fet públic aquest dimarts, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, un nou manifest a favor d’una economia productiva pròpia del i pel territori. En aquesta ocasió el text és avalat per una quarantena de personalitats del món de l’esport, la política i la cultura del Pirineu com ara els esportistes Kílian Jornet i Araceli Segarra, el filòsof Xavi Antich, els músics Alidé Sans i Sergi Carbonell, de Txarango, o l’editor Jordi Creus. Igualment, l’han signat representants del món ramader, excursionista, cultural i alcaldes i alcaldesses de les comarques afectades per la candidatura olímpica. La presentació l’han conduït, en nom de la plataforma, Bernat Lavaquiol i Emma Rojas. Kilian Jornet ha argumentat que, a pesar de ser esportista, considera que la candidatura no és realista pel que fa a la previsió de neu que hi ha d’haver al Pirineu en els pròxims anys.

Jornet ha apuntat que, a nivell personal, és relativament dur no poder competir en uns jocs a casa seva perquè «a nivell de societat hi ha qüestions més importants» com ara la preservació del territori i la construcció d’unes instal·lacions que no estan justificades

La plataforma estableix tres grans arguments per oposar-se al projecte olímpic: Manca de transparència en la redacció de la candidatura; inoportunitat de la proposta donada la emergència climàtica a escala mundial i el dubte científic sobre la innivació al Pirineu en els pròxims anys; i el fet que el model olímpic redunda en la fórmula econòmica del turisme pel Pirineu, el qual el moviment ecologista considera esgotat. Aquest model, insisteix la plataforma, «expulsa els joves del Pirineu». En aquesta línia, Lavaquiol ha argumentat que «no donem credibilitat» a les declaracions del Comitè Olímpic Internacional segons les quals els actuals projectes olímpics són sostenibles.

La plataforma ha reclamat de nou el referèndum al Pirineu que el Parlament va aprovar i que el Govern de la Generalitat s’ha compromès a considerar seriosament per a l’any que ve per bé que no ha confirmat encara que el resultat hagi de ser vinculant.

Xantatge del Govern

Lavaquiol ha apuntat que «estem convençuts que la candidatura caurà pel seu propi pes tal com ho han fet les set candidatures anteriors del Pirineu», per la qual cosa ha insistit en la «retirada» del projecte i ha afirmat que el Govern fa «xantatge» al territori a través de promeses de noves infraestrutures.