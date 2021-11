La Penya Barcelonista de Puigcerdà ha anunciat la celebració d’una jornada d’actes festius el divendres dia 19 de novembre per commemorar el 50è aniversari de l’entitat. El programa d’actes, que s’activarà a les set de la tarda, inclou una visita del president del FC Barcelona, Joan Laporta, al capdavant d’una delegació del club. La rebuda es farà al local de la penya, a la plaça del Sol número quatre de Puigcerdà. El cartell de la jornada també inclou l’exposició d’un cap gros de l’Avi del Barça, una audició de sardanes, una recepció de l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, a l’Ajuntament, una sessió de parlaments per part de les autoritats i el mateix Joan Laporta, un refrigeri per als assistents, la interpretació del Cant del Barça amb trompeta a càrrec del rector de la parròquia de Puigcerdà i un sopar de germanor a l’Hotel del Prado. La Penya Barcelonista de Puigcerdà es va fundar el 15 maig de 1971.