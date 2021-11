La Consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha visitat aquest divendres l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on ha estat rebuda per l’alcalde, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde i regidora de Polítiques d’Igualtat, Marian Lamolla, així com per diversos regidores i regidores del Consistori urgellenc i la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí. Viaplana li ha donat la benvinguda en un acte protocol·lari realitzat a la sala de plens i li ha agraït la visita, segons ha informat l’Ajuntament. Per la seva banda, Marian Lamolla li ha manifestat la seva «satisfacció» per la creació d’aquesta nova conselleria, i li ha demanat que «com és tan transversal i engloba la resta de departaments, des del Pirineu demano el desplegament d’Igualtat al territori».Verge ha apuntat que «des de la col·laboració i la cooperació amb els ens locals treballarem plegades per eradicar les discriminacions, desigualtats i violències que encara perviuen».