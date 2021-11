L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat una altra acció de la campanya «El carrer no és un cendrer», adreçada a bars i restaurants. Amb aquest lema, la nova campanya de comunicació va dirigida a bars i restaurants de la Seu per exposar-los la problemàtica de les burilles i implicar-los en la seva solució, perquè, segons ha remarcat el mateix Ajuntament, és davant dels locals de restauració on es concentra gran part de les puntes de cigarret. En aquest sentit, el consistori ha recordat que aquesta problemàtica es va agreujar a partir de l’any 2011 quan es va prohibir fumar a l’interior de bars i restaurants, fet que ha comportat que molts fumadors surtin a fumar al carrer i alguns llencin les burilles a la via pública.

El govern municipal ha apuntat que l’objectiu d’aquesta nova acció és recomanar als propietaris de bars i restaurants que instal·lin cendrers a l’exterior, en cas que no n’hi tinguin, per tal que els fumadors no llencin les burilles a terra.