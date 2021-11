El govern d'Andorra ha recalcat que el parc fotovoltaic que s'està construint a la zona del Planell de la Tosa per a l'estació de Vallnord – Pal Arinsal, és del principat, segons la cartografia oficial. Així ho ha destacat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, on també ha assenyalat que si les administracions espanyoles arriben a una altra conclusió sobre el punt exacte d'aquesta obra i consideren que es troba en territori de l'Alt Urgell, "evidentment hi haurà diàleg entre estats".

Els Agents Rurals han visitat el lloc i han aixecat una acta sobre la situació que ha estat traslladada al Departament d'Acció Climàtica i a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Jover ha explicat que de forma "proactiva" ja s'han posat en contacte amb les autoritats espanyoles després de publicar-se la notícia la setmana passada. En aquest sentit, ha dit que ells han de fer els processos que considerin escaients per verificar, des de la seva banda, si dictaminen que sí que hi pot haver un "punt de confusió" sobre la frontera pel que fa a la construcció de la infraestructura.

Llavors, ha afegit Jover, caldrà que les dues administracions s'asseguin per revisar tota la documentació que fixa els punts fronterers i mirar d'arribar a un acord entre estats. Jover ha assegurat que hi ha hagut "contactes" per informar que aquest punt existia, però ara cal que els tècnics facin les seves "oportunes verificacions" abans d'iniciar un diàleg polític sobre si hi ha o no un conflicte en aquest punt fronterer. En qualsevol cas, segons el govern andorrà, la cartografia oficial del principat indica que el parc fotovoltaic s'està construint en territori andorrà.

El ministre portaveu ha recordat que aquest tipus de procediments són "relativament habituals" a l'hora de revisar fronteres entre estats i més amb l'afegit que es tracta de zones de muntanya, que concentren poca activitat humana, i això implica que els conflictes fronterers sovint siguin "menors", amb un grau de provisionalitat que no hi ha en altres territoris.

Els Agents Rurals demanen que no es polititzi

El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, ha demanat aquest dimecres "no utilitzar políticament" el cos en la polèmica sobre la frontera d'Andorra amb Catalunya. Costa ha recordat que els seus efectius no "entren ni surten" en conflictes que no són de la seva competència i ha lamentat que s'hagin fet unes explicacions "incorrectes" sobre la seva actuació.

En aquest sentit, ha apuntat que únicament han aixecat una acta, explicant la situació i assenyalant que la zona consta a les cartografies oficials espanyoles i andorranes, en cadascun dels casos com a terrenys propis.