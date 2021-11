L’Hospital Comú de Cerdanya ha incorporat una nova membre en l’equip directiu que assumeix tasques econòmiques i financeres. Es tracta d’Anne Delcasso, la qual s’ha sumat a la direcció del transfronterer amb el càrrec de directora econòmica i financera. Segons han explicat des de l’ens sanitari, Anne Delcasso aporta a la cúpula dirigent del centre una experiència dilatada en gestió d’establiments sanitaris i sociosanitaris dels sistemes públics francesos com ara els pertanyents al Groupe Le Parc, el qual gestiona alhora diversos centres, així com la Caixa Primària d’Assegurança i Malaltia (CPAM) del departament dels Pirineus Orientals. Entre les tasques de la nova directiva hi ha la gestió econòmica que ha de garantir el manteniment de l’acord bilateral sobre l’aportació pressupostària dels dos estats.