La fins a l’estiu presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó, ha durat menys de quatre mesos com a vicepresidenta. La política de Martinet ha presentat la renúncia al càrrec aquest dimecres al vespre al·legant discrepàncies amb l’equip de govern i per fidelitat als seus valors. La dimissió de Bombardó ha comportat també la renúncia de la fins ara gerent, Carol Nabau, la qual ocupava un càrrec de confiança.

La dimissió de Bombardó, que va ocupar el càrrec de presidenta els dos primers anys de mandat en virtud de l’acord de Govern entre ERC i Junts, no ha comportat un canvi en el pacte entre els dos partits ja que la resta de membres d’ERC continuen al govern. Si bé en un principi Bombardó va comunicar a Chia que la seva renúncia es devia a motius personals, en el transcurs de la sessió plenària de dimecres va llegir una carta en la qual apuntava discrepàncies amb la resta de l’equip.

El president del Consell i alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha argumentat que «està clar que cadascú té el seu caràcter i la seva manera de fer... jo tinc una manera de treballar potser més executiva, amb una visió més empresarial d’’anem per feina’;crec que els temes s’han d’anar resolent i no anar allargant-les amb una reunió rere una altra, crec que els temes s’han de tirar endavant. Crec que potser ha estat això el que no ha entès be, però be... són maneres de fer». Chia hi ha afegit que «en els dos anys que he estat amb la Roser he estat molt bé, he estat al seu costat al 100% i he estat un pilar que no l’he fallat en res;estic molt sorprès que hagi marxat perquè quan tu t’has portat be amb una persona, que et corresponguin dient-te que marxes, molesta una mica». Pel que fa a una suposada falta de confiança entre Bombardó vers Chia, el president del Consell ha apuntat que «jo vaig prendre possessió el mes d’agost, un mes a la Cerdanya pot actiu, de manera que el temps real en què he estat al càrrec i en el que no m’ha tingut confiança és un mes i mig; és un temps molt curt per dir si una cosa està mal feta o ben feta».

La marxa de Bombardó ha comportat la renúncia també de la gerent Carol Nabau. Sobre aquest fet, Chia ha explicat que «jo defensava, fins i tot en contra dels meus companys de partit, que la gerent continués al càrrec aquest any i mig que queda de mandat perquè coneix les temàtiques sobre les que estem treballant;crec que era bo per la estabilitat del Consell Comarcal, però ha renunciat al seu lloc. M’ha sorprès molt i m’ha decebut bastant;és cert que era un càrrec de confiança, però jo vaig apostar per ella perquè en els dos anys mai no em va semblar que es posés en temes polítics, tot i que amb el temps he vist que sí s’ha posicionat».

La cadira de Roser Bombardó l’ocuparà la nova consellera Eva Campi.