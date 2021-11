ERC i JxCat han rebutjat que el Parlament insti el Govern a renunciar als Jocs d'Hivern del 2030 com volien CUP i comuns. Els anticapitalistes havien presentat una moció amb aquest punt, que ha rebut els vots en contra de tota la cambra, excepte dels cupaires i En Comú Podem. El debat i votació de la moció s'han produït enmig de les negociacions entre l'executiu i la CUP sobre els pressupostos, i també de les converses que dimecres a la tarda es van iniciar amb els de Jéssica Albiach. La moció demanava renunciar a la candidatura "davant el risc que no quedi neu en el cas que arribés a ser seleccionada". També instava el Govern a presentar un pla de millora "després d'haver escoltat les necessitats" del territori.

Precisament en l'últim intercanvi de documents entre el Govern i els anticapitalistes, la CUP demana no donar més passos en la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern fins que es faci la consulta, i clarificar el projecte aeroportuari del Govern.

La cambra tampoc ha aprovat un punt d'una esmena d'En Comú Podem que anava en la mateixa línia. Demanaven rebutjar la candidatura "atès que suposa aprofundir en el monocultiu turístic i la precarietat laboral i per la seva inviabilitat en un context de canvi climàtic". De nou, només CUP i En Comú Podem hi han donat llum verda.

Durant el debat, el diputat de la CUP ha lamentat que el seu grup i el de Junts i ERC tinguin posicions oposades en els Jocs Olímpics o en l'Aeroport del Prat, però ha celebrat haver-se entès en altres punts de la moció presentada. I ha reclamat canvis "importants" per la lluita contra el canvi climàtic: "No podem negar l'evidència. Els JJOO, l'aerport o el port és negacionisme climàtic i no veure la realitat", ha exclamat. Els anticapitalistes consideren que tot això és un "mínim de mínims" per posar Catalunya "a la primera línia de la lluita contra el canvi climàtic". L'intercanvi de retrets ha estat especialment dur entre JxCat i la CUP durant el debat de la iniciativa. La diputada Glòria Freixa ha rememorat els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992: "Van posar Barcelona, Banyoles, la Seu d'Urgell, el català i Catalunya al centre del món", ha reivindicat. I per això ha emplaçat la CUP -"vostès que són assemblearis", ha dit- a dur "les majories al territori i deixar preguntar al Pirineu si volen o no els Jocs".

Després que alguns representants de la candidatura d'unitat popular participessin en la contracimera a la COP26 a Glasgow, Freixa ha fet mofa que hi van anar "en un avió sostenible, però des de l'aeroport de Barcelona". En el segon torn, Cornellà li ha replicat que ell viu amb moltes contradiccions i ha reclamat a Junts que també reconeguin les seves. "Diuen que són independentistes, i són aquí, en un Parlament autonòmic i volent aprovar un pressupost autonòmic", ha dit, i els ha suggerit que ells "no vagin a pidolar a Madrid o a governar amb el PSC a la Diputació, que hi ha moltes alternatives". D'altra banda, el diputat d'ERC Eugeni Villalbí ha lamentat que no els hagin acceptat l'esmena sobre els JJOO i ha dit que "en cap cas era una renúncia". L'ha emmarcat en l'acord de la investidura i creu que és legítim plantejar una consulta i poder defensar aleshores la seva posició sobre la candidatura. "Estic segur i convençut que malgrat el soroll i el context polític que avui fa que no sigui possible arribar a aquests punts, quan el soroll hagi passat ens seguirem entenent perquè compartim el punt de sortida, gran part del camí a recórrer i el destí, que és la lluita contra el canvi climàtic", ha raonat.

Els socialistes han acusat la CUP de ser "els del no a tot" i han animat el Govern a prendre "el camí alternatiu". En plena negociació pels comptes de l'executiu amb els anticapitalistes, Sílvia Paneque ha instat l'executiu a "decidir quin model vol escollir", si eliminar els projectes per l'aeroport, el port i els JJOO o estar "al costat de les solucions", amb el PSC. "No opten a descarbonitzar l'economia, opten per destruir-la", ha afegit.

Des dels comuns, el diputat Lucas Ferro ha lamentat que algú pugui creure que els Jocs Olímpics d'Hivern "són el futur": "I el pufo dels Jocs del Mediterrani de Tarragona qui el paga? Com és que ara no hi ha grans discursos dels Jocs Olímpics? Ho sabeu tots, i mira si ho sabeu, que heu perdut fins i tot l'alcaldia de Tarragona", ha etzibat Ferro a la bancada del PSC-Units. El diputat d'En Comú Podem també ha criticat que l'executiu es plantegi el projecte del Hard Rock "com un projecte seriós i de futur". "De futur per a vostès, que no estaran allà servint copes o fent de 'kelis', o per qui cobri els terrenys o les comissions, com heu fet tota la vida", ho ha reblat, dirigint-se al Govern.

La diputada de Cs Marina Bravo ha criticat "les alternatives de progrés" que proposa la CUP i ha lamentat que renunciïn als JJOO "amb l'excusa de la neu". També ha carregat contra el Govern per "omplir-se la boca de la lluita contra el canvi climàtic" i que després "no apliqui cap pla". Eva Parera (PPC) ha assegurat que aquesta moció suposaria "tornar a les cavernes" i ha retret als anticapitalistes: "No han posat que hem de renunciar als mòbils perquè seria estrany veure'ls aquí a tots utilitzant objectes contaminants". Vox ha dit que la proposta de la CUP és un "càstig als catalans" i ha denunciat que els pressupostos "depenguin d'un grup totalitari": "Són la força del no a la riquesa", ha dit el diputat d'ultra dreta. Sobre els Jocs, ha dit que a la CUP no li importa la neu més enllà que per anar a esquiar: "Tots coneixem l'esquerreta caviar".

El Parlament insta el Govern a presentar el marc estratègic de mitigació i a crear abans del 2021 l'Assemblea Climàtica Ciutadana

El Parlament ha instat el Govern a presentar el marc estratègic de mitigació abans que acabi el 2022. I que tradueixi en polítiques concretes a Catalunya la seva contribució a l'Acord del Consell Europeu de reduir, com a mínim, un 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle en comparació a 1990. També ha emplaçat l'executiu a crear abans d'acabar el 2021 i convocar com a molt tard al juny del 2022 l'Assemblea Climàtica Ciutadana; finançar o executar durant l'any que ve l'estudi científic de la petjada ecològica i climàtica de Catalunya.

En canvi, no han prosperat els punts que demanaven al govern espanyol que destinés els 1.700 MEUR destinats a l'ampliació de l'aeroport a un pla d'ampliació i millora de la xarxa de ferrocarril de Catalunya. Ni el que exigia reclamar a l'executiu espanyol la retirada del projecte d'ampliacio del port de Barcelona per no incrementar les emissions hivernacle del transport marítim i creuers internacionals.