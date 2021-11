L'expresidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, que des de feia poc més de tres mesos ocupava el càrrec de vicepresidenta primera de l'ens en virtut del pacte de legislatura acordat entre ERC i JxCat, ha presentat la seva renúncia. Aquesta s'ha fet efectiva aquest dimecres al vespre en un ple extraordinari on s'ha nomenat Cristina Rotellà al seu lloc.

Bombardó ha explicat que ha pres aquesta decisió perquè no comparteix "la manera de fer majoritària del nou equip de govern" i que, per "coherència" amb els seus valors, prefereix apartar-se del càrrec. Per la seva banda, el president comarcal, Isidre Chia, ha volgut agrair-li la seva tasca al capdavant de la institució durant els dos primers anys de la legislatura.

D'altra banda, a la sessió també s'ha nomenat a la nova gerent del Consell Comarcal, Elvira Pous, en substitució de Carol Nabau.