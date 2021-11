L’Ajuntament de la Seu ha anunciat que la setena edició del Workshop Ocupacional es farà els dies 19 i 22 de novembre i que aquest any la cita recupera el format presencial. Així, l’edició 2021 d’aquesta iniciativa que té com a objectiu millorar l’ocupació, se celebrarà en dues jornades en lloc d’una com es feia habitualment, segons ha remarcat el mateix Ajuntament.

La primera sessió del workshop ocupacional es farà aquest mateix divendres dia 19 de novembre a partir de les nou del matí a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. La sessió constarà de tres xerrades sobre temes fiscals i laborals relacionats amb el treball transfronterer a Andorra. Per assistir en aquesta primera sessió cal fer inscripció prèvia a l’enllaç: https://ja.cat/xerrada2021. En la sessió de dilluns dia 22 se celebrarà la trobada entre demandants de feina i representants d’empreses tant de l’Alt Urgell com de la Cerdanya i d’Andorra.