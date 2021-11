El Tren Groc de l’Alta Cerdanya torna a circular. Després que el tren s’aturés a principi d’octubre per reparacions a la línia fèrria i de subministrament d’electricitat i d’una pròrroga en la reactivació del servei a final del mes, el popular «canari», tal com se’l coneix entre els usuaris cerdans, ha reprès aquesta setmana passada els trajectes per reincorporar-se a la campanya turística d’hivern de la vall com un dels principals atractius. La represa del servei s’ha acompanyat per part de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF), titular de la línia, de l’anunci que la nova tarifa de baix cost a cinc euros es mantindrà tot l’any si té una bona acollida els pròxims mesos.

La restauració del servei de transport públic ha estat ben rebuda pel Comitè d’Usuaris del Tren Groc. La seva presidenta, Monique Guerrero, ha apuntat, però, que continuaran negociant amb les autoritats ferroviàries i departamentals per aconseguir més millores. Entre els reptes que vol aconseguir el Comitè hi ha un millor disseny dels horaris, la velocitat dels combois i una major coordinació amb els enllaços de les estacions i parades als pobles, per tal d’atraure més usuaris.

Fonts de l’organització han remarcat que «el Comitè d’Usuaris està reclamant aquestes millores perquè el tren esdevingui un servei públic» real. L’SNCF ofereix diàriament un paquet de bitllets a cinc euros a través dels seus portals a Internet i de l’administració regional.