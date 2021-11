L'estació de Portè-Pimorent ha anunciat l’arrencada, per be que a mode simbòlic, de la nova campanya d’hivern. L’estació de l’Alta Cerdanya iniciarà la temporada d'esquí aquest dissabte dia 20 de novembre activant dues pistes de la zona central del camp de neu. L’estació obrirà al públic l'espai de la Vignole i la pista «Baby La Vignole». Segons han explicat els responsables de l’estació, «amb aquesta decisió, que representa una obertura simbòlica de la temporada, es pretén impulsar l'activitat econòmica dels establiments de l'estació i de la Vall del Querol i, alhora, donar un missatge de recuperació a la normalitat que tants i tants esquiadors esperen després d'un any anterior afectat per la pandèmia». En aquest sentit, l’obertura d’aquest espai també permetrà posar les oficines de l'estació al servei dels esquiadors que volen retirar o tramitar els seus forfets de temporada o per atendre qualsevol informació o dubte dels aficionats a l’esquí, tal com han remarcat des el camp de neu. El gruix de neu de què disposen les àrees més altes de l’estació on hi ha les pistes de més desnivell del complex se situen per sobre dels 40 centímetres, gràcies al temporal que ha afectat la zona els últims dies.