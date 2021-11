La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya ha anunciat la incorporació del farmacèutic, biòleg i etnobotànic expert en l’àmbit de la botànica i la seva aplicació al món de la pagesia de Puigcerdà Joan Muntané Bartra com a nou acadèmic. El nomenament es consumarà el dilluns dia 22 d’aquest mes de novembre en una cerimònia solemne a la sala d’actes de la mateixa Reial Acadèmia que distingirà Muntané com un dels màxims representants del món acadèmic del ram al país i l’únic al Pirineu català.

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya la formen 150 apotecaris en representació dels prop de 15.000 que hi ha al país. Hi entren els més veterans que alhora han destacat en la seva trajectòria per estudis o treballs específics. En el cas del farmacèutic de Puigcerdà, llicenciat l’any 1974, la Reial Acadèmia n’ha valorat la seva extensa bibliografia i treball de divulgació a través de conferències i comunicacions sobre la botànica de la Cerdanya i el Pirineu així com els usos i costums del sector de la pagesia. Tant és així que en l’acte d’ingrés, Muntané hi farà una conferència titulada «Les quatre estacions del món pagès tradicional de Cerdanya. Espigolant entre l’etnobotànica, l’antropologia i la literatura», de la qual se n’editarà un llibre que el mateix farmacèutic puigcerdanès entregarà a la resta de membres de l’Acadèmia. El nomenament suposarà al farmacèutic cerdà l’ostentació del càrrec de representació de la professió en actes institucionals durant l’any. Joan Muntané ha explicat que «per a mi és un honor molt gran poder formar part de la primera institució de la professió i alhora representar el Pirineu, conjuntament amb una col·lega d’Andorra».

El farmacèutic puigcerdanès ha argumentat el perquè de la seva afició a l’etnobotànica: «Els meus padrins i els meus pares eren pagesos i a base de preguntar molt he fet un calendari amb les diades i tasques més significatives al llarg de l’any al món agrícola». Sobre la seva manera de treballar durant els quasi 50 anys d’investigador, Muntané va explicar fa uns mesos en rebre el premi Egozcue de l’Ajuntament de Puigcerdài el GRC: «El meu mètode de treball sempre ha sigut el mateix. Quan vols aquest tipus d’informació, has de parlar amb algú que hagi fet servir les plantes personalment».