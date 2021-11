El PSC de la Seu ha denunciat que l’Ajuntament del Pont de Bar i el Consell Comarcal han denegat les ajudes escolars a l’única família amb nens de Castellnou de Carlcolze perquè els fills facin activitats de música, art i dansa a les escoles municipals de la capital comarcal. El grup de l’oposició a l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal han argumentat que «al municipi del Pont de Bar hi ha censades 152 persones repartides en 5 pobles, caseries, llogarets i masies disperses. En un d'aquests pobles, Castellnou de Carcolze, actualment hi viu una única família amb infants. Es tracta d’una parella amb tres fills provinents de Barcelona que la pandèmia els va fer decidir a reformar l’antiga casa familiar i quedar-s’hi a viure. El matrimoni ha obert un negoci del ram de la veterinària a la Seu i ha escolaritzat els seus fills també a la Seu. Malgrat la distància i la complexitat dels desplaçaments amb tres fills, un d’ells amb discapacitat, aposten amb il·lusió per continuar vivint al poble». Per la seva banda, la presidenta del Consell, Josefina Lladós, ha contestat a través de l’emissora Ràdio Seu que l’òrgan que dirigeix no té competències en aquest àmbit i ha recordat a la consellera del PSC Carlota Valls que, «després del temps que porta com a consellera, ja hauria de conèixer l’àmbit competencial de l’administració». En aquestes mateixes declaracions Lladós ha considerat que Valls fa aquest argumentari per altres motius que no pas el de fons, i ha remarcat que veu «delicat i preocupant que Valls vulgui que un ajuntament doni una subvenció a dit i a discreció a una família, perquè al final els ajuntaments hem de vetllar perquè la gestió del diner públic sigui de tots i que es faci amb el màxim rigor i transparència».