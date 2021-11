Puigcerdà i Llívia van acollir la setmana passada la primera fase dels Campionats de Catalunya Universitaris i seran seu de les fases eliminatòries i de les finals els mesos de febrer i març. Amb aquest esdeveniment, la Cerdanya acull més d’un centenar de partits, on participaran uns 1.600 esportistes, en els esports de futbol, futbol sala, rugbi, handbol, bàsquet i voleibol. L’organització d’aquest tipus d’esdeveniments suposa un dels reptes de futur del sector turístic ja que permet eixamplar el mercat de visitants i desestacionalitzar-lo.

Els organitzadors calculen que els campionats mobilitzen uns 8.000 joves esportistes d’una trentena de modalitats. Això suposa un incentiu per als establiments hotelers i turístics durant la temporada baixa ara a la Cerdanya.

Els dos millors equips que han participat en la primera fase de les competicions, celebrades a la vall fins al dia 18 de novembre, s’uniran en una segona fase de competició als quatre millors equips de l’edició anterior dels campionats universitaris els dies 14, 15 i 16 de febrer i, en última instància, es diputarà una final a quatre els dies 15 i 16 de març, segons ha avançat l’Ajuntament de Puigcerdà.

La Universitat Ramon Llull (URL) ha rebut aquest any el testimoni per part de la Universitat de Girona (UdG) per ser la universitat amfitriona de la 37a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris (CCU).