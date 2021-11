El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que la xarxa senyalitzada de camins de la zona oest del projecte Camina Pirineus ja està enllestida i a punt per ser utilitzada tant per als veïns de la comarca com per als turistes.

L’ens comarcal ha remarcat que, «després de mesos de treball per a la selecció dels millors camins que uneixen els diversos nuclis de població de la zona oest de l’Alt Urgell, així com el seu desbrossament i la seva senyalització, ha arribat el moment de donar aquesta zona per finalitzada i posar-la a disposició dels senderistes per gaudir d’aquest exquisit entramat de senders». La selecció dels camins s’ha fixat en funció de la titularitat pública i del seu pas pel nombre més gran possible de punts d’interès naturals i patrimonials.

La xarxa inclou equipaments com ara l’àrea d’autocaravanes a Organyà i el mirador dels Voltors, al municipi de Fígols i Alinyà, i també elements del patrimoni cultural tan singulars com el dolmen de Colomera, al municipi de Cabó, segons ha enumerat l’ens. La xarxa de camins passa pels termes municipals de Montferrer i Castellbò, les Valls d’Aguilar, Cabó, Coll de Nargó, Organyà, Fígols i Alinyà i Ribera d’Urgellet. El projecte forma part de l’Acció 2 del projecte Camina Pirineus: Xarxa de camins.