Una subvenció de la Diputació de Girona de mig milió d’euros ha permès l’Ajuntament de Puigcerdà desbloquejar l’operació de compra del Casino Ceretà, edifici històric del centre de la vila part del qual passarà a ser de titularitat municipal en els pròxims mesos, segons ha anunciat l’equip de govern. L’ajuda de l’ens provincial ha de possibilitar que el consistori puigcerdanès i la junta directiva de l’associació el Casino Ceretà tanquin un acord que ja van establir l’any 2019.

La incorporació de la sala d’actes del Casino Ceretà ha de permetre Puigcerdà guanyar un equipament públic al centre de la vila. D’aquesta manera el municipi tindrà un teatre i sala d’actes per a activitats de gran format que complementarà la sala de convencions del Museu Cerdà, la qual acull actualment la major part de conferències i sessions amb projecccions audiovisuals. La venda de la part de l’edifici va ser aprovada ja el 2019 per la Junta d’Accionistes del Casino Ceretà per una àmplia majoria per un preu al voltant dels 1.166.000 euros. Per afrontar aquesta quantitat, l’Ajuntament ja va preveure llavors una subvenció de ativa a través d’una subvenció de l’Àrea de cultura de la Diputació de Girona, de la qual el mateix alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, n’és el responsable polític.

Des de l’Ajuntament de Puigcerdà han apuntat que amb aquesta ajuda l’operació de compra es podrà formalitzar en les pròximes setmanes. La compra no inclou les sales annexes de l’edifici, que estan llogades per part de l’associació del Casino a empreses privades que hi fan diverses activitats culturals i empresarials. Fins ara l’Ajuntament i el Casino han establert acords per a l’ús de la sala d’actes per a actes públics a canvi d’aportacions econòmiques.