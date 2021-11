El programa del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d'Urgell comptarà enguany amb més d'una cinquantena de propostes repartides entre el 4 de desembre i el 6 de gener per celebrar les festes nadalenques al municipi alturgellenc. Entre elles hi destaca la cavalcada de Reis que la crisi de la covid-19 va obligar l'any passat a reduir-la a una recepció estàtica. La idea és recuperar el gruix de l'acte, tot i que no hi haurà la tradicional recepció al Parc del Segre per evitar aglomeracions i la que es feia la Sala Sant Domènec es durà a terme en un espai exterior. De fet, s'opta per tornar-la a fer la plaça de Joan Sansa, on acabarà el recorregut, tal com han explicat des del consistori de la capital alturgellenca. Aquesta serà una de les activitats del programa del Món Màgic de les Muntanyes, que compta amb més d'una cinquantena de propostes repartides entre el 4 de desembre i el 6 de gener.

Mesures de seguretat per evitar aglomeracions

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha dit que el conjunt d'activitats de Nadal es duran a terme a l'exterior, repetint el format de l'any passat degut a la situació sanitària i, sobretot, per la bona rebuda per part dels assistents i comerciants. També ha indicat que enguany s'augmentarà la il·luminació ornamental als carrers i que aquesta també es reforçarà a les entrades de la ciutat.

El programa d'activitats

Per la seva banda, el vicealcalde Jordi Fàbrega, ha ressaltat que la programació s'ha ideat tenint en compte el context de pandèmia i que segons l'evolució d'aquesta s'aniran fent les adaptacions pertinents. Tot i això, ha comentat que s'espera que es puguin dur a terme la totalitat d'actes o la gran majoria d'ells.El Món Màgic de les Muntanyes arrencarà enguany el dissabte 4 de desembre amb la tradicional encesa de llums i un castell de focs a càrrec dels Diables de l'Alt Urgell. Enguany, però, aquest es durà a terme a la plaça dels Oms, al centre històric, enlloc de la Torre Solsona on s'havia fet l'any passat, tal com ha detallat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Carlos Guàrdia. Un dels esdeveniments rellevants que es recupera enguany és l'espectacle teatral 'El Rescat dels Minairons', del qual se'n programaran cinc passis al Teatre de l'escola La Salle entre el 19 de desembre i el 6 de gener. A més, hi haurà nous personatges de l'obra que participaran a l'activitat del Tió de la Freita durant la tarda del 24 de desembre.Pel que fa al parc de Nadal, enguany s'ha decidit que tampoc es dugui a terme, tot i que algunes de les instal·lacions com ara els inflables, el circuit vial i els jocs gegants estaran situades a la plaça Joan Sansa el 28 i 29 de desembre.

Mentre, l'activitat d'anar a buscar els Tions al bosc tindrà lloc el dia 12 en dos torns, pels quals ja es poden demanar cita prèvia. La regidora d'Educació i Infància del consistori de la capital alturgellenca, Núria Tomàs, ha explicat que també hi ha diversos actes de la programació nadalenca en els quals s'han implicat els diferents centres educatius de la ciutat.D'altra banda, la ruta dels Tions màgics ampliarà enguany el seu recorregut i els mercats de Nadal continuaran celebrant-se al passeig Joan Brudieu els dissabtes 4, 11 i 18 de desembre. Mentre, el públic juvenil podrà gaudir de sessions de cinema, un 'escape room' pels carrers de la ciutat vinculat a l'art i una sessió de 'Laser Combat'. Una altra de les novetats d'enguany ha estat l'enregistrament de la cançó del Picarol, a càrrec d'Ivan Caro i Pilar Planavila i amb la veu d'Agnès Aràjol, amb l'objectiu de fer-la sonar en diferents activitats nadalenques.