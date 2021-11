Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de la Seu d’Urgell van trobar ahir a primera hora del matí el cos sense vida d’una dona de 57 anys d’edat al canal olímpic d’aigües tranquil·les del Parc del Segre, a la Seu d’Urgell. Segons va informar la policia catalana als mitjans de comunicació, una persona que passava per la zona a les 08:55 hores va veure el cos i va alertar els serveis d’emergències. Unitats dela Mossos d’Esquadra i del SEM es van desplaçar fins al lloc on va ser trobada la dona, on van certificar la seva mort.

Els Mossos d’Esquadra van assegurar ahir que el cos no presentava signes de violència, per la qual cosa es va obrir una investigació amb la finalitat d’aclarir les causes de la seva mort.

Les primeres hipòtesis assenyalen que es podria tractar d’una mort voluntària. Amb tot, les investigacions estan obertes i els agents del cos policial encara han de determinar les circumstàncies de la defunció.