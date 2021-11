L’Alt Urgell ha ofert aquest mes de novembre l’oportunitat de visitar l’exposició itinerant «Quan parles fas màgia», del programa Voluntariat per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La mostra, que s’ha pogut veure a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell fins el dia onze, la formen set plafons explicatius sobre el programa Voluntariat per la Llengua i té l’objectiu de donar a conèixer aquesta iniciativa del CPNL, segons ha explicat el mateix Consell Comarcal.

En aquesta línia, Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar català a través de la conversa que es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Així, el programa Voluntariat per la Llengua ofereix dues modalitats: presencial, en el qual les parelles han d’assistir al lloc de trobada que hagin acordat, i virtual, en el qual les parelles fan les trobades per mitjà d’Internet, a través de plataformes de videotrucada.

El mateix Consell Comarcal ha recordat que el programa va néixer l’any 2003. En aquests quasi 20 anys ha possibilitat la creació de més de 150.000 parelles lingüístiques. Es tracta d’un programa reconegut per la Unió Europea i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i, també, a Bolzano (Itàlia) i Flandes (Bèlgica) amb l’objectiu de promoure les seves llengües.