El Grup de Recerca de Cerdanya ha anunciat l’ajornament d’una de les noves activitats que tenia previst realitzar aquest pròxim mes de desembre. Es tracta de la convenció ecologista que s’havia programat per al dissabte dia 4 de desembre. Els responsables del Grup de Recerca han argumentat que l’ajornament es produeix per qüestions organitzatives i han apuntat que amb tota probabilitat es podrà fer en el termini d’uns dos mesos, ja a l’arrencada de l’any 2022. La convenció ecologista havia de servir per analitzar l’estat actual del medi ambient i la seva amenaça en el marc del canvi climàtic. En aquest sentit, el debat és molt present a la Cerdanya arran de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern.