El Pirineu central ha rebut la primera nevada a cotes baixes. La nit de diumenge a dilluns el temporal de nord anunciat pels serveis meteorològics ha entrat per l’oest escombrant aquesta àrea del Pirineu de la Seu fins a Puigcerdà a partir de quarts de vuit del vespre fins entrada la matinada.

El temporal, amb certa intensitat cap a la mitjanit, ha deixat gruixos d’entre els quatre centímetres de neu a la Seu fins al sis de puigcerdà. Entremig poblacions com Bellver de Cerdanya, a la cota de 1.000 metres d’altura, ha rebut un mantell també d’uns quatre centímetres, mentre que en poblacions petites més altes el gruix ha assolit els deu centímetres. El temporal també ha deixat temperatures molt baixes a tota la vall del Segre, amb registres negatius de fins a set graus sota zero a Puigcerdà a primera hora del matí. Aquesta primera nevada de la temporada hivernal no ha afectat els serveis bàsics com ara el transport escolar, el qual s’ha desenvolupat amb normalitat a la Cerdanya i també a la línia que la connecta amb l’Alt Urgell segons ha confirmat el Consell Comarcal. Tan sols s’ha hagut d’escurçar la linia de Prullans recollint els estudiants a la parada de la carretera N-260 per evitar l'ascens al nucli urbà. Igualment la capital Puigcerdà no ha registrat dificultats importants més enllà d’incidències particulars originades per la neu a les voreres i els vials, segons ha confirmat la Policia Local de la capital cerdana.

El perill és pel vent que llima el gel

La previsió meteorològica avisa d’una reactivació del temporal de neu provinent de l’Atlàntic a partir de dimecres i dijous. En aquest sentit aquesta tipologia de tempesta està cridada a afectar més les zones i poblacions sota la influència dels vents del nord com ara les de la vall del Querol o Andorra, que aquesta matinada ha registrat gruixos de fins a 17 centímetres a les parròquies altes.

Més enllà del gruix testimonial de neu a les teulades i els vials, l’episodi metereològic d'aquesta arrencada de la setmana presenta el perill per les baixes temperatures que poden gelar la neu compactada que no s’ha retirat de carrers i voreres i el vent fort que bufa aquest dilluns al Pirineu, que llima el gel i el converteix en una placa encara més lliscant.