La Seu d’Urgell vol que un dels seus símbols arquitectònics, la catedral romànica de Santa Maria, sigui més ben valorada tant pels veïns de la capital alt-urgellenca com pels seus visitants, fins al punt que pugui motivar el viatge. El primer pas per aconseguir-ho és que els mateixos urgellencs se sentin més seva aquesta considerada pels experts joia del romànic català. Tant és així que l’Ajuntament, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Museu Diocesà d’Urgell han activat un projecte que planteja definir una estratègia per tal de posicionar la catedral de la Seu d’Urgell com un element identitari entre la població local i enfortir-hi el vincle.

El projecte per enfortir el vincle entre la població local i la catedral s’ha iniciat amb la realització d’un estudi que té com a objectiu «conèixer quina és la percepció actual de la població de la Seu d’Urgell envers el monument», segons han explicat des del consistori. A fi efecte de facilitar la participació, l’equip de treball responsable de l’acció ha creat una enquesta dinàmica i ha fet una crida a la població perquè hi participi. L’enquesta estarà activa fins al 22 de desembre a través d’un enllaç que es pot trobar als portals del Consell, l’Ajuntament i el Bisbat d’Urgell.

Els encarregats de tirar endavant el projecte han remarcat que, «en el context de la catedral, es veu la necessitat d’enfortir i refermar una vinculació molt més estreta de la que ara hi ha amb la població local de la Seu i, per extensió, amb la resta de la comarca». D’aquesta manera els creadors de l’acció busquen la forma d’aproximar-se a nous públics de la Seu d’Urgell i comarca, així com «esdevenir un projecte demostratiu que pugui ser replicable a altres museus o equipaments patrimonials catalans», segons han emfatitzat.

Patrimoni Mundial Unesco

L’acció s’emmarca en el context de la candidatura transfronterera entre Andorra, França i Espanya que impulsa la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat de tretze monuments del Pirineu, entre els quals hi ha la catedral.

En el projecte hi treballen conjuntament tècnics de l’Ajuntament de la Seu, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i del Museu Diocesà d’Urgell, amb el suport tècnic de Raiels, una cooperativa de treball especialitzada en la «cerca de solucions personalitzades per afrontar els reptes del territori i generar desenvolupament local», segons han apuntat des de l’Ajuntament de la Seu.