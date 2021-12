L’Agència Catalana de Turisme (ACT) va presentar ahir una campanya promocional del turisme de neu i muntanya dels Pirineus per a la temporada d’hivern 2021-2022, amb una inversió de 235.000 euros. L’ACT del govern de la Generalitat va reunir ahir 90 empresaris a la Vall d’Aran per presentar-los les propostes de suport al desenvolupament econòmic del sector.

La campanya té l’eslògan de «Pirineus de Catalunya, ara com sempre, un lloc fet a mida», que recull els principals atractius dels Pirineus . «La campanya potencia la diversitat d’experiències, la pràctica de l’esquí de muntanya i l’alpí, l’oferta d’activitats a la neu i de natura, la gastronomia i el patrimoni cultural de gran valor», segons que va explicat el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer.

La nova campanya, que es podrà veure a partir del 3 de desembre, amb incorpora missatges com «la neu a Catalunya és tot un món» o «no hi ha només uns Pirineus i cadascú té els seus». En aquest sentit, la campanya comptarà amb un espot per televisió, així com una falca de ràdio i bàners per als mitjans digitals que redirigiran a la lànding de campanya: https://www.visitpirineus.com/ca/neu-i-esqui.

A més, FGC, que gstona vàries estacions d’esquí, com la Molina, ha envinilat alguns dels seus combois amb la imatge de la campanya i ha posat elements de publicitat exterior en espais d’algunes de les seves estacions.