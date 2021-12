L’Ajuntament de Puigcerdà reconeix que la vila i la resta de la Cerdanya tenen un problema amb el dèficit d’habitatge social i el turisme que fa enfilar els preus del mercat immobiliari i ha anunciat que ha previst activar l’any que ve una promoció amb 130 habitatges protegits. Aquesta setmana la Generalitat ha fet públic que el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH) estipula que Puigcerdà necessitarà 329 habitatges per destinar a polítiques socials en les pròximes dues dècades.

L’equip de govern municipal té sobre la taula un projecte de promoció immobiliària a la zona de la Pedragosa que ha de permetre construir en els pròxims anys, i en diferents fases, 130 habitatges, entre els quals n’hi haurà de lloguer i de compra. La previsió de l’Ajuntament és que durant l’any que ve es puguin treure ja a concurs les obres dels pisos de promoció pública. El paquet de 130 pisos inclourà tant habitatge de protecció oficial com d’habitatge de preu concertat. Les dues tipologies són fora del mercat lliure. El consistori preveu fer les promocions en una parcel·la de titularitat municipal que ja està urbanitzada perquè a la zona hi ha projectat l’edifici nou de l’escola Llums del Nord. El terreny és a la part inferior de la carretera N-152 que creua el nucli urbà.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «cal habitatge a Puigcerdà i a la Cerdanya en general per facilitar-hi l’accés als joves, especialment, però també a tots els col·lectius, per això des de l’Ajuntament estem treballant en reformes del planejament urbanístic que ens permetin treure a concurs noves promocions». L’equip de govern treballa amb l’objectiu de treure la licitació pública per fer les obres l’any que ve per tal que els edificis es puguin anar construint en els pròxims anys. A falta de concretar la redacció de les bases d’accés als habitatges, és segur que premiaran l’empadronament a Puigcerdà en primer terme i a la resta de la comarca, per bé que amb una puntuació menor. Albert Piñeira ha emfatitzat que es tracta d’una de les actuacions grans del mandat municipal no tan sols pel volum del projecte sinó que també per la necessitat que ha de cobrir.

Aquesta necessitat d’habitatge protegit ha quedat palès per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials en el transcurs d’unes Jornades territorialitzades que ha organitzat adreçades als municipis que formen part de les àrees de demanda forta i acreditada.