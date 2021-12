El ple del Parlament de Catalunya ha donat llum verd aquest dimecres a instar el Govern de la Generalitat a donar suport a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu i la construcció del centre recreatiu Hard Rock a Tarragona.

La cambra catalana ha acceptat així la moció de PSC-Units sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses, que incloïa dos punts sobre la celebració de les Olimpíades i la construcció del Hard Rock.

Precisament, el projecte Hard Rock ha suscitat algunes discrepàncies entre els socis del Govern, que han adoptat posicions diferents respecte al futur del complex turístic en una votació en la que JxCat ha mostrat el seu suport al projecte i ERC ha preferit abstenir-se.

En canvi, ERC i JxCat han mantingut la mateixa posició sobre el suport a un manifest de suport a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern i tots dos grups s'han decantat per l'abstenció. El diputat del PSC Òscar Ordeig, que ha defensat la moció, ha acusat ERC i al president del Govern de "no mullar-se en cap dels projectes estratègics" i de fer un "cordó sanitari" al PSC en assumptes com "la investidura, els pressupostos i els grans projectes de país".

"El que fa falta és a dir com hem de fer els JJOO, el Circuit de Catalunya, les renovables, una bona ampliació del Port de Barcelona o unes bones infraestructures", ha assegurat. En resposta a Ordeig, ERC ha afirmat que els socialistes "només aspiren a exercir com a braç polític de l'IBEX 35 al Parlament" mentre que la Generalitat "senti les parts i busca solucions".

Pel seu costat, l'exconseller d'Empresa Ramon Tremosa ha remarcat el compromís del seu partit amb la candidatura olímpica i ha demanat "el mateix per la Seu i el Pirineu que per a Barcelona". El Parlament també ha aprovat un altre dels punts de la moció, que insta el Govern a assegurar la continuïtat de l'activitat de l'empresa Mahle de Vilanova i la Geltrú (Garraf), així com a garantir que els fons europeus no es destinin a empreses "en procés de deslocalització".