Les estacions de La Molina i de Masella, que formen un domini esquiable conjunt amb 145 km, obren a partir d'aquest dissabte la connexió entre les dues estacions i sumen 120 km esquiables oberts. Masella ja va obrir el passat cap de setmana i a partir d'ara també inicia temporada la Molina. Aquesta segona quinzena de novembre, que segons els responsablesde les estacions "està marcada pel fred ideal per la producció de neu i per mantenir amb qualitat la neu acumulada de les darreres nevades", permeten obrir aquest 4 de desembre el domini esquiable de La Molina + Masella. La previsió d’obertura, durant aquest primer cap de setmana de la temporada, és de 26 remuntadors, 103 pistes. 120 km de neu esquiable i 100% del desnivell esquiable obert, amb 937 m de desnivell des punt més alt del domini (Niu de l’Àliga-2537 m) fins al punt més baix (Pla de Masella-1600 m).

Amb l’obertura de 103 pistes, el conjunt de La Molina i Masella és el domini esquiable més a prop de Barcelona que ofereix més número de pistes per aquest primer cap de setmana d’obertura, que coincideix amb el pont.

Les estacions ofereixen activitats per complementar l'esquí. Aquests dies del Pont, d’una banda, hi haurà activitats adreçades als infants (Tubbing, pista de trineus, parc d’aventura als arbres) i a les famílies (excursions amb raquetes) a La Molina. També estarà obert el passeig turístic fins al Niu de l’Àliga amb el telecabina Cadí-Moixeró, que arriba al cim de la Tosa (2.537 metres) i és la porta d’entrada al Parc Natural Cadí-Moixeró.

I, de l’altra, Masella inaugurarà la temporada de l’Esquí Nocturn durant el Pont. Aquesta activitat estrella de l’estació es complementa amb sopars, amb gastronomia de muntanya a base dels típics plats de la Cerdanya i de països alpins (com ara Raclettes i fondues). Per a després de l’esquí nocturn, Masella obre el Masella Möod Lounge, un proposta de música i copes al peu de pista del Pla de Masella.

La Molina i Masella formen el domini esquiable conjunt que té un total de 145 km de pistes. Ambdues estacions comparteixen i comercialitzen un forfet en comú per esquiar indistintament a les dues estacions. El sector comú on conflueixen La Molina i Masella és conegut com a sector Alp2500. L’enllaç físic entre les estacions és a través del telecabina Cadí-Moixeró, per part de La Molina, i els telecadires La Pia Express (a cota mitja) i Jumbo Tosa (a cota alta), per part de Masella.