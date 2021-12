El Govern de la Generalitat ha presentat a alcaldes, presidents dels consell comarcals i representants del món associatiu de l’Alt Pirineu i Aran un pressupost per al pròxim any 2022 de 44 milions d’euros, una xifra que suposa una inversió per habitant de 611 euros. Aquesta inversió, segons ha assegurat el conseller d’Economia Hisenda, Jaume Giró, davant de les autoritats locals, suposa més del doble de la mitjana nacional, que és de 218 euros per habitant.

Giró ha afirmat en el transcurs d’una trobada a l’Hotel del Prado de Puigcerdà, que es tracta d’una previsió econòmica destinada a «reactivar» l’Alt Pirineu i Aran i, alhora, «contraposar el greuge inversor que ha patit aquest territori en els darrers 25 anys». El consellera ha remarcat que el seu departament aposta amb «valentia» i «velocitat» pel desenvolupament econòmic de l’Alt Pirineu i l’Aran. La major part de les inversions van directament a les pistes d’esquí, les quals són pel Govern una eina clau que fa «efecte tractor» sobre l’economia local, generant més riquesa i llocs de treball per a la població local. En aquest sentit, les inversions a les estacions és de 12,9 milions d’euros. En aquesta línia, el 82% de les partides destinades al Pirineu ho fan a projectes relacionats amb el transport o l’esquí. Pel que fa a la Cerdanya, el pressupost de la Generalitat preveu una inversió de 9,4 milions d’euros, dels quals 7,5 milions van destinats a l’estació d’esquí de la Molina. Això deixa en 1,9 milions la partida per a la resta de la comarca. Així, les altres grans partides del pressupost per a la comarca són 550.000 euros per l’hospital transfronterer i 496.000 euros per a la conservació de carreteres. Pel que fa a l’Alt Urgell, la previsió econòmica estipula una inversió de 16,9 milions d’euros, dels quals 7,9 van directament al projecte de millora de la carretera C 14 el túnel de Tresponts. Igualment també tindran una dotació de 2,2 milions d’euros l’acondicionament general de carreteres de la comarca i 1,5 milions d’euros les obres de condicionament a l’Horta de la Valira, a la Seu d’Urgell.