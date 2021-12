Els responsables de l’Ateneu de l’Alt Urgell han activat una campanya de recerca d’avaladors. Segons han explicat els mateixos portaveus de l’entitat, «de fa uns mesos l’Ateneu està treballant en la compra del local per poder oferir noves possibilitats, respondre a noves necessitats que van sorgint a les diferents entitats i persones que col·laboren al projecte i poder habilitar la cuina. D’aquesta manera, l’Ateneu Alt Urgell vol seguir potenciant el teixit social i cultural de la comarca». Amb aquest objectiu, l’entitat ha sol·licitat un préstec a la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris COOP57, la qual demana avals mancomunats abans del 9 de desembre. Des de l’Ateneu han apuntat que «aquesta cooperativa busca molts petits avals de diferents persones, no únicament per tenir una garantia econòmica sinó per poder valorar el suport social que té l’Ateneu». El màxim per avalar són 5.000 euros.