El nou túnel de Tresponts, a la carretera C-14, ha obert aquest divendres al trànsit, just a les portes del Pont de la Puríssima. La infraestructura es va inaugurar el 24 de novembre, però en quedaven pendents algunes proves de control que ja s'han superat. L'actuació ha comptat una inversió de més de 35 milions d'euros i inclou tant l'eixamplament de la via en un tram de més de tres quilòmetres, entre la sortida d'Organyà (Alt Urgell) i el desviament cap al nucli de Montan de Tost, com la construcció de la nova galeria de 1.290 metres. D'aquesta manera, s'evita el pas pel congost, que és especialment sinuós, i es millora la seguretat i comoditat en la conducció. Les obres s'han executat en un termini de quatre anys, un més del previst.

Tres membres de la plataforma veïnal per a la construcció del túnel de Tresponts han estat les primeres en poder travessar-lo. A dos quarts de deu del matí, els operaris de l'obra han tallat el trànsit per poder retirar els cons que impedien el pas i, minuts després, s'ha obert la circulació per la nova galeria. "Després de molts anys de passar pel perill del congost de Tresponts, ara el travessarem per dins la roca", ha explicat una de les portaveus de la plataforma, Esther Reig, que ha afegit que la infraestructura els dona molta seguretat i que tots els veïns se senten "afortunats". Per la seva banda, una altra de les integrants de l'entitat, Maria Besora, ha dit que, després de la seva lluita, volien ser les primeres en circular-hi i que aquest ha estat un moment "emocionant" per elles. De fet, aquesta és l'obra més important executada pel Govern en els darrers anys en aquest àmbit territorial i el seu objectiu ha estat el de millorar la connectivitat en aquest punt de l'Alt Urgell i contribuir a millorar les condicions de vida i l'activitat econòmica de la comarca. El nou túnel té una longitud de gairebé 1,3 quilòmetres i una amplada de 12 metres. Així mateix, s'han executat dues galeries d'evacuació de 425 metres i 370 metres de longitud respectivament, i s'han implantat sortides cada 250 metres. A més de les tasques de perforació i resta de treballs d'obra civil del túnel -impermeabilització i drenatge, revestiment, barreres de formigó, formació de la plataforma i asfaltatge-, cal remarcar el conjunt d'instal·lacions de control i seguretat que s'hi ha implementat. Fora de la galeria principal, i per facilitar la seguretat i la fluïdesa de la circulació dels vehicles, s'ha eixamplat la carretera d'entre els set i vuit metres amb què comptava fins als deu d'amplada actuals. En alguns trams, això ha comportat la construcció de diversos elements d'obra civil, com ara murs i estructures voladisses. L'actuació també ha inclòs també l'eixamplament d'un túnel preexistent, que ha passat d'una amplada de 6,5 metres a arribar als 11 metres.